Россияне приносят местных коллаборантов в жертву на Донбассе
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Украинские войска надежно держат оборону на востоке Украины.
В пятницу, 4 марта, на 9-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о массовых похоронах "солдат" на временно оккупированном россией территории Луганской области.
На это на своем telegram-канале обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.
По информации Казанского, рф массово гонит на убой на украинские позиции коллаборантов из "ЛНР" и "ДНР". В небольшом шахтерском городке Свердловск, что находится на временно оккупированной территории в Луганской области, пройдут похороны сразу 14 мужчин. Им приказали атаковать украинцев в городе Счастье.
"К боевым действиям на Донбассе сейчас меньше внимания. А там россияне массово гонят на украинские позиции местных коллаборантов и буквально приносят их в жертву. Из одного только небольшого шахтерского городка Свердловска (под контролем "ЛНР") при штурме города Счастье погибло 14 человек. Сколько там в общем полегло — даже страшно представить. И все это просто ради того, чтобы затянуть в средневековье и нищету, оставшуюся под контролем Украины часть Луганской области", — написал Казанский.
Ранее сообщалось, что российские войска ударили по городу на Донетчине из запрещенного оружия.