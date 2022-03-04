Укр

Россияне приносят местных коллаборантов в жертву на Донбассе

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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россия разрушает Донбасс Новость обновлена 04 марта 2022, 22:01
россия разрушает Донбасс

Украинские войска надежно держат оборону на востоке Украины.

В пятницу, 4 марта, на 9-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о массовых похоронах "солдат" на временно оккупированном россией территории Луганской области.

На это на своем telegram-канале обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

По информации Казанского, рф массово гонит на убой на украинские позиции коллаборантов из "ЛНР" и "ДНР". В небольшом шахтерском городке Свердловск, что находится на временно оккупированной территории в Луганской области, пройдут похороны сразу 14 мужчин. Им приказали атаковать украинцев в городе Счастье.

"К боевым действиям на Донбассе сейчас меньше внимания. А там россияне массово гонят на украинские позиции местных коллаборантов и буквально приносят их в жертву. Из одного только небольшого шахтерского городка Свердловска (под контролем "ЛНР") при штурме города Счастье погибло 14 человек. Сколько там в общем полегло — даже страшно представить. И все это просто ради того, чтобы затянуть в средневековье и нищету, оставшуюся под контролем Украины часть Луганской области", — написал Казанский.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по городу на Донетчине из запрещенного оружия.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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