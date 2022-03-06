Оккупанты сбросили на мирные кварталы Чернигова сверхмощные авиабомбы (фото)

Чернигов третий день подряд подвергается сильным бомбардировкам.

На десятый день вторжения в Украину российские оккупанты нанесли удары по городу Чернигов, использовав при этом мощное оружие неизбирательного действия — неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в собственном Telegram-канале.

Он отметил, что неуправляемые авиабомбы враг сбрасывает на мирные кварталы Чернигова, хотя назначено это мощное оружие исключительно против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений.

Как доказательство своих слов, что оккупанты бросают бомбы на мирных жителей, глава Черновицкой ОГА поделился фотодоказательствами. Стоит добавить, что бомбы падали прямо в нескольких метрах от жилых домов, а некоторые попадали и в дома людей, что является преступлением со стороны российской армии.

Российские оккупанты атаковали Чернигов авиабомбами ФАБ-500

Неуправляемые авиабомбы прилетали в жилые кварталы

Некоторые дома в результате сброса бомб были разрушены

Были и серьезные пожары в Чернигове

Председатель Черниговской ОГА подчеркнул, что оккупанты бьют по Чернигову уже третий день подряд, нанося авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам.

"Три такие неразорвавшиеся бомбы были найдены сегодня на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром сбили возле Чернигова бойцы ПВО", — добавил Вячеслав Чаус.

Стоит отметить, что 3 марта российские оккупанты во время обстрелов города убили по меньшей мере 30 человек — люди погибли вследствие попадания снарядов в объекты гражданской инфраструктуры.

Добавим, что украинская армия продолжает держать устойчивую оборону в Чернигове, нанося врагу невосполнимые потери. В частности, под Черниговом был сбит вражеский штурмовик, который бил по городу. За день до этого наши военные ликвидировали еще два таких российских штурмовика.