Оккупанты сбросили на мирные кварталы Чернигова сверхмощные авиабомбы (фото)
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Чернигов третий день подряд подвергается сильным бомбардировкам.
На десятый день вторжения в Украину российские оккупанты нанесли удары по городу Чернигов, использовав при этом мощное оружие неизбирательного действия — неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в собственном Telegram-канале.
Он отметил, что неуправляемые авиабомбы враг сбрасывает на мирные кварталы Чернигова, хотя назначено это мощное оружие исключительно против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений.
Как доказательство своих слов, что оккупанты бросают бомбы на мирных жителей, глава Черновицкой ОГА поделился фотодоказательствами. Стоит добавить, что бомбы падали прямо в нескольких метрах от жилых домов, а некоторые попадали и в дома людей, что является преступлением со стороны российской армии.
Председатель Черниговской ОГА подчеркнул, что оккупанты бьют по Чернигову уже третий день подряд, нанося авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам.
"Три такие неразорвавшиеся бомбы были найдены сегодня на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром сбили возле Чернигова бойцы ПВО", — добавил Вячеслав Чаус.
Стоит отметить, что 3 марта российские оккупанты во время обстрелов города убили по меньшей мере 30 человек — люди погибли вследствие попадания снарядов в объекты гражданской инфраструктуры.
Добавим, что украинская армия продолжает держать устойчивую оборону в Чернигове, нанося врагу невосполнимые потери. В частности, под Черниговом был сбит вражеский штурмовик, который бил по городу. За день до этого наши военные ликвидировали еще два таких российских штурмовика.