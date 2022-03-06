Западные журналисты сняли удар русских нацистов по Ирпеню (видео)

Удар по Ирпеню попал на видео иностранных журналистов.

В Ирпене, где проходят тяжелые бои, журналисты сняли удар по городу.

Удар произошел, в то время, когда украинский защитник рассказывал о большом количестве смертей в городе, в том числе детей. После взрыва западные журналисты фотографировали последствия удара, к раненному кинулись на помощь

Отметим, город Ирпень, расположенный за 25 км от Киева, уже несколько дней подвергается масштабным авиаударами российской авиации. В результате обстрела были повреждены железнодорожные пути, вследствие чего не удалось провести рейс эвакуации.

Единственным выходом из города стал взорванный мост через реку Ирпень.

В боях за город ВСУ уничтожила большое количество военной техники рф вместе с находящимися в них российскими военными.

Напомним, что на одиннадцатый день войны русские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. От обстрелов погибло уже по меньшей мере 38 детей, в то время как еще 71 ребенок пострадал.