Укр

Западные журналисты сняли удар русских нацистов по Ирпеню (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Оккупанты продолжают обстреливать Ирпень Новость обновлена 06 марта 2022, 13:55
Оккупанты продолжают обстреливать Ирпень

Удар по Ирпеню попал на видео иностранных журналистов.

В Ирпене, где проходят тяжелые бои, журналисты сняли удар по городу.

Удар произошел, в то время, когда украинский защитник рассказывал о большом количестве смертей в городе, в том числе детей. После взрыва западные журналисты фотографировали последствия удара, к раненному кинулись на помощь

Отметим, город Ирпень, расположенный за 25 км от Киева, уже несколько дней подвергается масштабным авиаударами российской авиации. В результате обстрела были повреждены железнодорожные пути, вследствие чего не удалось провести рейс эвакуации.

Единственным выходом из города стал взорванный мост через реку Ирпень.

В боях за город ВСУ уничтожила большое количество военной техники рф вместе с находящимися в них российскими военными.

Напомним, что на одиннадцатый день войны русские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. От обстрелов погибло уже по меньшей мере 38 детей, в то время как еще 71 ребенок пострадал.

Теги:
#Киев #Ирпень #ВСУ
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