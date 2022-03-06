В Мариуполь выехали автобусы для эвакуации – Кирилл Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Мариуполь направляются автобусы для эвакуации и гуманитарный груз из Днепра и Запорожья.

19 фур везут 380 тонн груза: воду, муку, крупы, медикаменты. Также везут одеяла, матрасы, подушки.

По словам главы Донецкой военной областной администрации Павла Кириленко, в Мариуполе с 12:00 6 марта начинается эвакуация мирного населения.

"Сегодня с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12 часов начинается эвакуация мирного населения", — сообщил он.

Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет производиться из трех точек муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);

Драмтеатр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь по колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста.

"Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте транспорт максимально! Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено", – подчеркнул Кириленко.