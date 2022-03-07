Укр

"ДжаВолына": в Луцке создали оригинальное оружие против русских оккупантов (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Вот такую ДжаВолыну придумали в Луцке
Вот такую ДжаВолыну придумали в Луцке

На Волыни отличились изобретательностью и чувством юмора

В Луцке придумали интересное оружие для борьбы с российскими оккупантами, которые уже 12-й день пытаются продвинуться вглубь Украины, — катапульту для коктейлей Молотова.

Назвали ее "ДжаВолына", рассказал директор рекламного завода "Printing Lutsk" Павел Цапюк, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что Цапюк с начала полномасштабной военной агрессии россии против Украины стал заниматься волонтерством и помогать украинцам.

Теперь он придумал катапульту для коктейлей Молотова против оккупантов, которую назвал по аналогии с одним из мощнейших оружий ВСУ "Джавелинами", — "ДжаВолына".

Также Цапюк показал видео ее практического использования:

С начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину было уничтожено или повреждено уже около двух тысяч единиц военной техники рф.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как обычные украинцы собственными руками жгут бронетехнику оккупантов.

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#Луцк
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