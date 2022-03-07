Рашисты ночью обстреляли школу в Чернигове: рухнули классы на двух этажах (фото)

Под завалами могут быть люди

В ночь на понедельник, 7 марта, российские оккупанты обстреляли жилые районы Чернигова, вследствие чего частично обрушилось здание школы.

Последствия обстрела показала пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".

Отметим, что за ночь в городе трижды объявляли воздушную тревогу, — враг хаотично обстреливал жилые районы и центр Чернигова.

Вследствие этого часть жителей остались без электричества, пострадали жилые дома и здание школы.

Как видно на фото, рухнули некоторые комнаты на 2-ом и 3-ем этажах.

Спасатели проводят работы по разбору конструкций и ищут людей, которых могло завалить.

Обстрел 25 школы на Гагарина в Чернигове 07.03.2022

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 7 марта главными целями россиян стали Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Последствия обстрела Николаева мы ранее тоже показывали на фото.