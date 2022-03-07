Рашисты ночью обстреляли школу в Чернигове: рухнули классы на двух этажах (фото)
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Под завалами могут быть люди
В ночь на понедельник, 7 марта, российские оккупанты обстреляли жилые районы Чернигова, вследствие чего частично обрушилось здание школы.
Последствия обстрела показала пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Телеграф".
Отметим, что за ночь в городе трижды объявляли воздушную тревогу, — враг хаотично обстреливал жилые районы и центр Чернигова.
Вследствие этого часть жителей остались без электричества, пострадали жилые дома и здание школы.
Как видно на фото, рухнули некоторые комнаты на 2-ом и 3-ем этажах.
Спасатели проводят работы по разбору конструкций и ищут людей, которых могло завалить.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 7 марта главными целями россиян стали Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Последствия обстрела Николаева мы ранее тоже показывали на фото.
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