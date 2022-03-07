Оккупанты ударили по хлебозаводу в Киевской области: названо количество погибших
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На 12 день войны в Украине российские оккупанты уничтожили хлебзавод в Макарове Киевской области. На месте погибли 13 гражданских лиц, а еще 5 получили ранения.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Новость дополняется…
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