Укр

Оккупанты ударили по хлебозаводу в Киевской области: названо количество погибших

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Оккупанты ударили по хлебозаводу в Киевской области: названо количество погибших Новость обновлена 07 марта 2022, 18:06

На 12 день войны в Украине российские оккупанты уничтожили хлебзавод в Макарове Киевской области. На месте погибли 13 гражданских лиц, а еще 5 получили ранения.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Новость дополняется…

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Война
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