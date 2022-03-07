Укр

Высший пилотаж: украинский летчик сбил российскую крылатую ракету на подлете к Киеву (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Воронка от взрыва ужасает Новость обновлена 07 марта 2022, 22:33
Воронка от взрыва ужасает

Вечером 7 марта самолет ВСУ сбил российский "Калибр" ракетой "воздух-воздух"

В понедельник вечером, 7 марта, боеголовка российской крылатой ракеты "Калибр" упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле. Она была сбита пилотом Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко. На место выехали местные жители, которые поделились фото воронки от взрыва.

"Это высший пилотаж! Наш лётчик-Герой сберёг сейчас десятки, а может быть сотни жизней Украинцев… Представьте себе сколько горя было бы если бы эта фашистская ракета взорвалась в городе?! Слава Украинским лётчикам — Героям!", — написал Геращенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что такая же крылатая ракета "Калибр" попала в воинскую часть в Николаеве. О том, что в результате удара погибло восемь человек, сообщил недавно глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Теги:
#Киев #Киевская область #Ракеты #Обухов #Калибр
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