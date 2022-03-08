Укр

Иди воюй или умри: пленные русские рассказали об угрозах со стороны своих командиров

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Николаевской области в плен попали российские военные из Ставрополя Новость обновлена 08 марта 2022, 21:47
В Николаевской области в плен попали российские военные из Ставрополя

В МВД заявили, что все пленники будут работать на экономику Украины.

В Николаевской области на 13-й день войны с русскими захватчиками взяли в плен новую партию оккупантов. Их перебросили в Украину из Ставропольского края России.

Об этом сообщил одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук в собственном Telegram-канале.

По его словам, в плен в Николаевской области Вооруженные Силы Украины взяли российских военных из Буденовска, Ставрапольского края.

Пленники сообщили, что их направили на неизвестный полигон Джанкой (город в Крыму) на учебу, но обманным путем увезли воевать в Украину.

"Нам сказали, что отступать нельзя, потому что будут стрелять своих", – рассказали пленные оккупанты.

Между тем, в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что все пленные оккупанты будут работать на экономику Украины.

"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции, то есть использование труда и т.д. То есть, все эти люди будут работать впоследствии на восстановление экономики Украины", — заявили в МВД.

Напомним, что по предварительным подсчетам в Украину в плен попали почти 2000 российских оккупантов — некоторые из них бросали свою технику и сдавались гражданским гражданам, чтобы не выполнять преступные приказы своих руководителей. Некоторые из них заявляли, что их бросили свои, поэтому они были вынуждены прятаться в лесах и на фермах.

Также мы писали о допросе пилота, который сбрасывал бомбы на мирное население Харьковщины. Перед диалогом со стражами порядка ему разрешили позвонить жене, которая постоянно беспокоилась, оставят ли его в живых.

Теги:
#Украина #Николаевская область #Россия #Война #Пленные #Армия РФ
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