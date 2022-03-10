Был в проводах и растяжках: рашисты после убийства главы Гостомельской общины заминировали его тело

Забирать тело убитого ходил священник из Гостомеля.

Российские оккупанты, ворвавшиеся в Украину 15 дней назад, не знают границ в своей жестокости, поэтому после убийства главы Гостомельской общины Юрия Прилипко, раздававшего хлеб людям, еще и заминировали его тело.

Информацию об этом в комментарии "Следствие.Инфо" подтвердила дочь погибшего Надежда Прилипко и его советник Ростислав Скуратовский.

Дочь Юрия Прилипко рассказала журналистам, что ее отца рашисты застрелили, когда он развозил продукты и лекарства жителям Гостомельской общины, которая уже больше недели находится под жесткими обстрелами. Убийство произошло в ЖК "Покровский".

"Они (отец и еще 4 человека) ехали в машине по центральной улице Гостомеля, когда навстречу выехала колонна вражеской техники и начала обстреливать гражданскую машину. Они развернулись и съехали в переулок, который был заблокирован трактором. Ехать больше было некуда и все пассажиры выпрыгнули из автомобиля. В ЖК "Покровский", что рядом, находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и еще двух парней расстреляли, а двоим удалось спастись", — рассказала Надежда Прилипко.

Советник убитого главы Гостомельской общины Ростислав Скуратовский рассказал, что забирать тело Прилипко пришел местный священник отец Павел. Во время передачи тела он увидел, что оно было заминировано.

"Когда батюшка подошел к телу, его остановил российский оккупант и сказал не подходить. Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-то или только потом помог погрузить тело на тачку", — сказал советник.

А дочь Прилипко добавила, что батюшка и ей рассказал, что оккупанты при нем снимали с тела убитого мужчины растяжки и проводки.

Скуратовский добавил, что Юрия Прилипко похоронили возле церкви в Гостомеле. Отец Павел сделал это со всеми почестями.

Убитый российскими оккупантами председатель Гостомельской общины Юрий Прилипко

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