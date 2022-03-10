Такого позора русская армия еще не знала: воин ВСУ показал гору уничтоженной техники оккупантов (видео)

А русских на украинской земле все меньше и меньше

На 15-й день войны российские захватчики продолжают проигрывать украинским воинам. Так, в четверг, 10 марта, в сети появилось видео того, как один из бойцов ВСУ идет вдоль лесопосадки, оминая уничтоженные танки из состава разбитой колонны российских оккупантов.

"Такого позора русская армия никогда еще не знала. Война против Украины войдет в учебники как пример самой бестолковой смерти десятков тысяч русских нацистов", — пишут украинцы.

А недавно стало известно, что украинские спецназовцы захватили "особый" российский трофей — зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Операцию по захвату мощного оружия провели Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины

Напомним, что также недавно украинская армия сбила очередной российский штурмовик Су-25, ставший для наших военных юбилейным — 50-м сбитым самолетом оккупантов над территорией Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по состоянию на 10 марта армия оккупантов потеряла больше 12 тысяч личного состава, 335 танков, более 1000 боевых бронированных машин и сотни единиц другой военной техники.