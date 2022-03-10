"Простые россияне" в соцсети терроризируют беременную, выжившую после бомбардировки роддома в Мариуполе

Россияне назвали фотографии эвакуации "постановкой" и начали терроризировать эвакуированную женщину.

Российские оккупанты накануне, 10 марта, разбомбили роддом и детскую больницу в Мариуполе, унеся жизни двух взрослых и ребенка. После циничного сброса бомбы рашистами на лечебные заведения "мирные россияне" начали терроризировать беременную женщину, которая окровавленная выбегала из роддома и попала на облетевшие весь мир кадры.

На это обратили внимание пользователи Twitter, которые показали лишь некоторые из комментариев граждан России.

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Выяснилось, что попавшая под обстрелы беременная женщина является местной жительницей Мариуполя и блогером с аудиторией около 40 тысяч подписчиков. За несколько дней до того, как попасть под обстрел в роддоме, женщина публиковала на своей странице в Instagram кадры "беременной фотосессии", а 28 февраля в ее блоге появилось сообщение с адресом укрытий для гражданского населения.

После того как фотография пострадавшей от рук оккупантов женщины облетела весь мир — о ней написали газеты Times, Guardian, Daily Telegraph, Financial Times — россияне атаковали женщину ужасающими комментариями с намеком, что все эти фото якобы "постановление", а девушка "продалась".

Фото пострадавшей в Мариуполе беременной женщины

Обвинения "мирных россиян" в адрес женщины

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Путина признали, что специально разбомбили роддом в Мариуполе и уже придумали бессмысленное оправдание.