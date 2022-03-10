Укр

"Простые россияне" в соцсети терроризируют беременную, выжившую после бомбардировки роддома в Мариуполе

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
260
Беременной женщине удалось спастись после бомбежки больниц Мариуполя Новость обновлена 10 марта 2022, 23:19
Беременной женщине удалось спастись после бомбежки больниц Мариуполя

Россияне назвали фотографии эвакуации "постановкой" и начали терроризировать эвакуированную женщину.

Российские оккупанты накануне, 10 марта, разбомбили роддом и детскую больницу в Мариуполе, унеся жизни двух взрослых и ребенка. После циничного сброса бомбы рашистами на лечебные заведения "мирные россияне" начали терроризировать беременную женщину, которая окровавленная выбегала из роддома и попала на облетевшие весь мир кадры.

На это обратили внимание пользователи Twitter, которые показали лишь некоторые из комментариев граждан России.

Выяснилось, что попавшая под обстрелы беременная женщина является местной жительницей Мариуполя и блогером с аудиторией около 40 тысяч подписчиков. За несколько дней до того, как попасть под обстрел в роддоме, женщина публиковала на своей странице в Instagram кадры "беременной фотосессии", а 28 февраля в ее блоге появилось сообщение с адресом укрытий для гражданского населения.

После того как фотография пострадавшей от рук оккупантов женщины облетела весь мир — о ней написали газеты Times, Guardian, Daily Telegraph, Financial Times — россияне атаковали женщину ужасающими комментариями с намеком, что все эти фото якобы "постановление", а девушка "продалась".

Фото пострадавшей в Мариуполе беременной женщины
Фото пострадавшей в Мариуполе беременной женщины
Обвинения "мирных россиян" в адрес женщины
Обвинения "мирных россиян" в адрес женщины

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Путина признали, что специально разбомбили роддом в Мариуполе и уже придумали бессмысленное оправдание.

Теги:
#Украина #Россия #Обстрел #Война #Мариуполь #Роддом #Фото
Украина и ЕС
Новости Европы
В ЕС дали понять, ждут ли там Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина и ЕС
В ЕС дали понять, ждут ли там Украину
Дата публикации
Категория
Уничтоженный роддом
россия запуталась во вранье насчет обстрела роддома в Мариуполе
Дата публикации
Категория
Леонид Кучма
Кучма проклял россиян: жесткое заявление
Дата публикации
Категория
Леонид Черновецкий
Черновецкий оправдал агрессию путина в Украине: теперь у него могут забрать миллиарды
Дата публикации
Категория
Война россии в Украине
Война — день 15: бомбежки Украины продолжаются, а украинцам разрешили убивать оккупантов