"Простые россияне" в соцсети терроризируют беременную, выжившую после бомбардировки роддома в Мариуполе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 260
Россияне назвали фотографии эвакуации "постановкой" и начали терроризировать эвакуированную женщину.
Российские оккупанты накануне, 10 марта, разбомбили роддом и детскую больницу в Мариуполе, унеся жизни двух взрослых и ребенка. После циничного сброса бомбы рашистами на лечебные заведения "мирные россияне" начали терроризировать беременную женщину, которая окровавленная выбегала из роддома и попала на облетевшие весь мир кадры.
На это обратили внимание пользователи Twitter, которые показали лишь некоторые из комментариев граждан России.
Выяснилось, что попавшая под обстрелы беременная женщина является местной жительницей Мариуполя и блогером с аудиторией около 40 тысяч подписчиков. За несколько дней до того, как попасть под обстрел в роддоме, женщина публиковала на своей странице в Instagram кадры "беременной фотосессии", а 28 февраля в ее блоге появилось сообщение с адресом укрытий для гражданского населения.
После того как фотография пострадавшей от рук оккупантов женщины облетела весь мир — о ней написали газеты Times, Guardian, Daily Telegraph, Financial Times — россияне атаковали женщину ужасающими комментариями с намеком, что все эти фото якобы "постановление", а девушка "продалась".
Ранее "Телеграф" сообщал, что у Путина признали, что специально разбомбили роддом в Мариуполе и уже придумали бессмысленное оправдание.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-