В Николаевской области противник окружен и готовится к сдаче, в Херсонской - окапывается, - Виталий Ким
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Виталий Ким напомнил оккупантам, что еще действует предложение по сдаче.
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал, что силы ВСУ продвинулись и выбили российских оккупантов с области. А та часть, что осталась, окружена и готовится к сдаче в плен. В Херсонской области противник по линии разграничения массово строит укрепления, везет технику и готовится к защите.
Об этом глава Николаевской ОГА сказал в утреннем обращении к украинцам.
Глава Николаевской ОГА сообщил украинцам хорошую новость — в области приняли роды онлайн.
"Сегодня ночью в условиях телемедицины (онлайн) молодая медсестра приняла роды. Родился мальчик. Вот так происходит в военное время", — сказал Ким.
Кроме того, он обратился к предпринимателям и призвал работать в условиях войны.
"Сейчас мы занимаемся восстановлением коммуникаций, поставкой продуктов. И, конечно же, выбиваем врага", — добавил Ким.
Отметим, Виталий Ким ежедневно записывает видеообращения к украинцам и рассказывает о ситуации в области. В такое непростое время украинцы полюбили главу Николаевской ОГА за его харизму, чувство юмора и оптимизм, который он умудряется сохранять, ежедневно отбивая атаки оккупантов.
С каждым днем 40-летний Виталий Ким становится все популярнее в сети, выкладывая фото своего рабочего кабинета и записывая видео.
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