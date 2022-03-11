Укр

ВСУ освободили от врага несколько населенных пунктов

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Технику россиян уничтожают по всей стране Новость обновлена 11 марта 2022, 12:08
Технику россиян уничтожают по всей стране

росвойска отбрасывают обратно

В Черниговской области украинские военные теснят вооруженных российских захватчиков. Они освободили пять населенных пунктов от оккупантов и захватили два бронетранспортера врага.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Они отметили, что российские военные деморализованы, а офицеры в панике из-за того, что их бросило высшее руководство. Это позволило поднять над украинскими населенными пунктами сине-желтый стяг.

Захваченные бронетранспортеры будут направлены на службу Украине.

Чернигов и область — одни из тех, которые бомбили оккупанты. В областном центре — множественные разрушения. Черниговская область находится на севере Украины, туда захватчики вторглись в первые дни нападения. Согласно последней сводной карте — часть региона во временной оккупации у рф. Также в зоне боевых действий с севера и северо-востока Харьковская и Сумская области. На Харьковщине недавно освободили город вблизи областного центра.

Как ранее писал "Телеграф", украинские военные не только отбивают обратно украинские населенные пункты, но и успешно ликвидируют оккупантов и их технику.

Теги:
#Черниговская область #Война
Технику россиян уничтожают по всей стране
В регионах
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