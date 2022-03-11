Пленные русские в Украине признались, какие указания давали командиры (видео)

Одного из оккупантов удалось поменять на попавшего в плен украинского военного.

С каждым днем все больше российских оккупантов попадают или сдаются в плен украинским военным — предварительно таких лиц в Украине насчитывается около 2000. Более сотни из них были взяты в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в собственном Telegram-канале.

По его словам, 104 пленных российских оккупанта находились на территории Сумщины по состоянию на 11 марта, однако 30 из них были переданы в Полтавскую область. Одного из оккупантов удалось поменять на попавшего в плен украинского защитника.

Кстати, во время допросов пленные признались в том, что они срочники. Один из российских солдат (2002 года рождения) сообщил, что за них руководство задним числом подписало контракт за него. На территорию Украины они попали в промежуток с 24 по 26 февраля.

Пока часть утверждает, что они зашли на военные учения в Украину и ни в кого не стреляли, один из пленников признался, что их рота зашла на территорию нашего государства, чтобы собрать поврежденную российскую технику. И все солдаты знали, что они входят на территорию другого государства еще в первые часы после пересечения границы.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько российских солдат за 16 дней войны в Украине сдались в плен самостоятельно.