В Василькове под Киевом новые взрывы и пожар: детали и видео

Информации о жертвах пока нет

Утром в субботу, 12 марта, в Василькове Киевской области, который российские военные уже пытались захватить в начале войны, прогремели взрывы и горит нефтебаза.

Эту информацию подтвердил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба, сообщает "Телеграф".

Отметим, что люди слышали несколько мощных взрывов, после чего произошло новое возгорание нефтебазы, — ранее мощный пожар уже был после ракетного удара в ночь на 27 февраля.

По данным полиции, сбросили по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома, вследствие чего был поврежден склад с боеприпасами. Пока деталей о масштабах повреждений и пострадавших нет.

Также сегодня утром взрывы слышали Сумы, Днепр, Кропивницкий.

Заметим, что Васильков находится в нескольких десятках километров от Киева со стороны юго-запада. Российские военные начали атаковать его на второй день войны, 25 февраля, враг смог проникнуть на территорию аэродрома, устроил бои, ракетные обстрелы, и высаживал десант в городе, однако украинцы смогли отбить атаку.

Как сообщал "Телеграф", Гостомелю повезло меньше, — поселок очень сильно пострадал, а его главу Юрия Прилипко убили и заминировали его тело.