В Мелитополь с подачками пришли "кадыровцы" (фото и видео)
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Людей пытались подкупить макаронами и картошкой
Утром в субботу, 12 марта, в Мелитополе параллельно с акцией протеста из-за похищения мэра Ивана Федорова прошла раздача так называемой "гуманитарной помощи". При этом, если раньше ее раздавали россияне, то теперь отличились и "кадыровцы".
Фото и видео с места событий оказались в распоряжении "Телеграфа".
Отметим, что в ДК имени Шевченко в Мелитополе располагался кризисный штаб, где решались вопросы жизнедеятельности временно оккупированного города, — именно там вчера похитили Федорова.
На сегодня здание уже не работает по назначению, зато на нем уже повесили триколор, а у входа дежурит много русских.
Совсем рядом со всем этим прошел протест за освобождение Федорова и очередная попытка подкупить местных бесплатной едой, — "гуманитаркой".
К площади приехало несколько грузовиков, откуда людям стали доставать продукты. В частности, макаронные изделия, детское питание и картошку. Людей в очередь собралось очень много, и некоторые вели себя весьма агрессивно.
На всех грузовиках была эмблема "регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова", а на некоторых даже его портрет.
Как известно, оккупанты вошли в Мелитополь еще в первые дни войны, однако город до сих пор не преклоняется перед "русским миром", и регулярно выходит на многотысячные акции протеста.
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