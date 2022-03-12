Укр

В Мелитополь с подачками пришли "кадыровцы" (фото и видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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На гумконвое был портрет Ахмата Кадырова Новость обновлена 12 марта 2022, 14:43
На гумконвое был портрет Ахмата Кадырова

Людей пытались подкупить макаронами и картошкой

Утром в субботу, 12 марта, в Мелитополе параллельно с акцией протеста из-за похищения мэра Ивана Федорова прошла раздача так называемой "гуманитарной помощи". При этом, если раньше ее раздавали россияне, то теперь отличились и "кадыровцы".

Фото и видео с места событий оказались в распоряжении "Телеграфа".

Отметим, что в ДК имени Шевченко в Мелитополе располагался кризисный штаб, где решались вопросы жизнедеятельности временно оккупированного города, — именно там вчера похитили Федорова.

На сегодня здание уже не работает по назначению, зато на нем уже повесили триколор, а у входа дежурит много русских.

ДК Шевченко захватили оккупанты
ДК Шевченко захватили оккупанты
Лицо "русского мира", пытающегося удержать Мелитополь
Лицо "русского мира", пытающегося удержать Мелитополь

Совсем рядом со всем этим прошел протест за освобождение Федорова и очередная попытка подкупить местных бесплатной едой, — "гуманитаркой".

Собралось много людей
Собралось много людей
И так же много оккупантов с оружием и бронетехникой
И так же много оккупантов с оружием и бронетехникой

К площади приехало несколько грузовиков, откуда людям стали доставать продукты. В частности, макаронные изделия, детское питание и картошку. Людей в очередь собралось очень много, и некоторые вели себя весьма агрессивно.

Людей подкупали за картошку
Людей подкупали за картошку

На всех грузовиках была эмблема "регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова", а на некоторых даже его портрет.

Эта "гуманитарка" пришла от чеченцев
Эта "гуманитарка" пришла от чеченцев

Как известно, оккупанты вошли в Мелитополь еще в первые дни войны, однако город до сих пор не преклоняется перед "русским миром", и регулярно выходит на многотысячные акции протеста.

Теги:
#Гуманитарная помощь #Чечня #Мелитополь
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