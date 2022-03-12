В Мелитополь с подачками пришли "кадыровцы" (фото и видео)

Людей пытались подкупить макаронами и картошкой

Утром в субботу, 12 марта, в Мелитополе параллельно с акцией протеста из-за похищения мэра Ивана Федорова прошла раздача так называемой "гуманитарной помощи". При этом, если раньше ее раздавали россияне, то теперь отличились и "кадыровцы".

Фото и видео с места событий оказались в распоряжении "Телеграфа".

Отметим, что в ДК имени Шевченко в Мелитополе располагался кризисный штаб, где решались вопросы жизнедеятельности временно оккупированного города, — именно там вчера похитили Федорова.

На сегодня здание уже не работает по назначению, зато на нем уже повесили триколор, а у входа дежурит много русских.

ДК Шевченко захватили оккупанты

Лицо "русского мира", пытающегося удержать Мелитополь

Совсем рядом со всем этим прошел протест за освобождение Федорова и очередная попытка подкупить местных бесплатной едой, — "гуманитаркой".

Собралось много людей

И так же много оккупантов с оружием и бронетехникой

К площади приехало несколько грузовиков, откуда людям стали доставать продукты. В частности, макаронные изделия, детское питание и картошку. Людей в очередь собралось очень много, и некоторые вели себя весьма агрессивно.

Людей подкупали за картошку

На всех грузовиках была эмблема "регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова", а на некоторых даже его портрет.

Эта "гуманитарка" пришла от чеченцев

Как известно, оккупанты вошли в Мелитополь еще в первые дни войны, однако город до сих пор не преклоняется перед "русским миром", и регулярно выходит на многотысячные акции протеста.