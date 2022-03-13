"Не простим и не забудем!": на Киевщине в братской могиле похоронили 67 убитых гражданских (видео)

В Буче наглядно показали последствия российской "специально операции".

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Буче (Киевская область) на территории церкви в братской могиле похоронили тела 67 гражданских лиц — жертв российских оккупантов.

Об этом сообщает Бучанский городской совет на официальной странице в Facebook.

По информации источника, в городе, вблизи церкви, было похоронено 67 гражданских лиц, тела некоторых даже не распознали.

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"Это Киевщина! Город Буча! Ужас, который сегодня является реальностью! 67 гражданских людей похоронили на территории церкви в городе Буча. Некоторых даже не идентифицировали! Вот это и есть вся "специальная операция" по уничтожению украинцев! Не простим и не забудем!", — гласит сообщение от Бучанского городского совета.

Буча под Киевом почти с самого начала войны страдает от рук оккупантов. Из города идет эвакуация мирных жителей.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал следующую цель кровавого диктатора владимира путина после Украины. Напомним, 11 марта российские оккупанты пошли на чудовищное преступление, обстреляв детей и женщин во время эвакуации.