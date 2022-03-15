Угрозы и требования явиться на допрос: почему боевики "ДНР" терроризируют врача из Мариуполя

Правда колет глаза оккупантам

Мариупольский хирург Тимур Чумарин стал одной из целей для допроса российских боевиков из "ДНР". Все потому, что он посмел открыть миру правду про страшный результат бомбежки городского роддома — смерть роженицы и ее новорожденного малыша.

О поступающих врачу угрозах рассказал журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По его словам, "желание побеседовать" с Чумариным высказал боевик Александр Кофман, которого террористы называют "главой общественной палаты "ДНР". Это произошло после того, как агентство Assosiated Press опубликовало обширный материал о судьбе беременных жительниц Мариуполя, попавших под жестокий авианалет российской армии. Как оказалось, одна из первых спасенных женщин не смогла выжить.

Та самая роженица, которая скончалась на операционном столе

Она получила серьезные травмы таза и бедра, также у нее был поврежден живот, что, вероятно, и стало причиной потери ребенка. Малыша достали через "кесарево", однако малыш уже был мертв. Женщину же после потери сознания пытались реанимировать еще полчаса, однако это не дало результатов.

Правду о состоянии погибшей женщины как раз и открыл хирург Тимур Чумарин.

Тимур Чумарин

"Российская пропаганда продолжает лгать, что этот обстрел фейковый, фотографии постановочные, и на самом деле в роддоме никто не погиб. Тех же, кто рассказывает правду о военных преступлениях России в Мариуполе, запугивают и угрожают найти, — написал Денис Казанский. — Просто осознайте глубину днища, на котором копошатся эти моральные уроды. Руководство РФ и сотрудников российской оккупационной администрации вне всякого сомнения нельзя считать людьми".

Пост боевика "ДНР" в Телеграме

Напомним, что по состоянию на 14 марта в Украине за время войны погибло 90 детей, еще более сотни получили различные ранения. При этом российской армии разрешили стрелять на поражение по гражданским, включая несовершеннолетних.