Армия рф выдает свои обстрелы на Донбассе за украинские: новое доказательство (видео)

Россияне обстреливают мирных на Донбассе

В Украине идет уже 20-й день российско-украинской войны, а российская пропаганда продолжает перекручивать факты преступлений против мирных украинцев.

В этот раз на одном из пророссийских каналов ("днр") в сети загрузили видео с местным жителем Волновахи, который утверждает, что украинские военные якобы на танках обстреливали местные дома. Отметим, что многострадальный город в Донецкой области был полностью уничтожен именно российскими захватчиками.

Мужчина заявляет на камеру о том, что "х*хлы" подъезжали танком и расстреливали дома.

Вот только это и правда не украинцы стреляли. Так, в сети появляются видео, на которых именно танки российской армии с рашистской пометкой "Z" без разбора обстреливают улицы и дома местных жителей.

Добавим, что бои в Волновахе уходят за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов. С Волновахи эвакуировали большую часть населения, а инфраструктура разрушена. Недавно стало известно, что украинские защитники продолжают стойко защищать свои позиции, а местами — даже переходить в контрнаступление.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 14 марта, на главном пропагандистском телеканале рф редактор Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир с плакатом "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". В искренность девушки поверили не все украинцы.

И все же россия продолжает атаковать Украину очередными фейками. Последние упреки оккупантов касались того, что наши военные якобы используют иностранцев как щит.

Позже российская пропаганда использовала фотографию разрушенного моста в Ирпене в качестве "доказательства срыва гуманитарного коридора Украиной" в Мариуполе.