Железные герои: В Укрзализныце рассказали о поездной бригаде, эвакуировавшей уже более 15 000 человек

Поездная бригада Александра Бесараба, состоящая из 19 проводников и электромеханика, вышла в рейс накануне начала войны и с тех пор безостановочно осуществляет эвакуацию мирных жителей из горячих точек. На их счету уже более 15 000 спасенных мирных украинцев. Об их работе в военных условиях в Facebook рассказала пресс-служба Укрзализныци.

"Война застала их в пути – и это изменило все. Сегодня – ровно три недели непрерывного курсирования бригады по стране, в том числе – на эвакуационных рейсах. И они продолжают работать без выходных: бригада уже перевезла на запад Украины более 15 000 пассажиров, в том числе эвакуированных в Кривой Рог из Херсона и Николаева, и это количество увеличивается с каждым днем", — пишет УЗ.

В пути следования членам бригады приходится, наряду со своими непосредственными обязанностями, выполнять также функции психологов и медиков, оказывая первую помощь.

"Они давно не видели своих родных, не имеют возможности защитить их дома. 4 часа сна в лучшем случае и еда от волонтеров на станциях следования поезда (даже ею они делятся с пассажирами!) – вот все, на что они могут рассчитывать", — продолжили в УЗ.

При этом от железнодорожников ни разу не прозвучали слова отчаяния или жалобы на усталость.

"Мы благодарим всех наших коллег за стойкость перед лицом угрозы, за готовность ежедневно рисковать ради спасения жизней украинских граждан. Количество бомб, сбрасываемых российской армией на наши города, имеет пределы. Наша благодарность за героизм в сверхсложных обстоятельствах – безгранична", — отметили в Укрзализныце.