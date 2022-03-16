Укр

Отправили вслед за кораблем: ВСУ эффектно уничтожили колонну россиян на Киевщине (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
412
Всю колонну нейтрализовали за считанные секунды Новость обновлена 16 марта 2022, 10:23
Всю колонну нейтрализовали за считанные секунды

Россияне сгорели вместе со своей техникой

В Киевской области, где до сих пор сосредоточено много оккупантов, украинские военнослужащие разнесли колонну российской военной техники.

Ярким видео ликвидации противника утром 16 марта поделились на странице Генерального штаба ВСУ, сообщает "Телеграф".

Быстро и информативно о войне в Украине, — на нашем канале в Телеграм

Отмечается, что ролик был снят где-то в Киевской области. Чтобы не выдавать противнику позиций, точное место и время съемки умалчиваются.

Украинские военные устроили в момент около десяти мощных взрывов, вследствие чего вся колонна просто сгорела.

"Спешат за своим кораблем", — пошутили в Генштабе.

Стоит заметить, что такой ролик очень воодушевил украинцев:

"Смерть врагам", "Благословения", "На такое можно смотреть вечно", "Помоги господи остановить и выгнать это страшное зло с нашей родной богом данной земли", "Спасибо вам!" "Берегите себя и Украину", "Бодрит, как утреннее кофе", "Аж сердце поет", — среди прочего среди прочего пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее эффектными фото и видео уничтожения россиян поделились военные из Луганской области.

Всю колонну нейтрализовали за считанные секунды
В регионах
Отправили вслед за кораблем: ВСУ эффектно уничтожили колонну россиян на Киевщине (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Всю колонну нейтрализовали за считанные секунды
Отправили вслед за кораблем: ВСУ эффектно уничтожили колонну россиян на Киевщине (видео)
Дата публикации
Категория
Горит танк врага из россии
Ювелирная работа: на вокзале в Тростянце защитники уничтожили гаубичный дивизион оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
Украинские военные эффективно уничтожают врага вместе с техникой
Контрнаступление дает плоды: свежие карты боев в Украине на 16 марта
Дата публикации
Категория
Чернобыльскую АЭС временно захватили российские военные
Угроза второй Фукусимы: как живет Славутич, заблокированный рядом с захваченной россиянами ЧАЭС
Дата публикации
Категория
Россияне бьют артиллерией по мирным многоэтажкам
Война – день 21: россия отгребает по всем направлениям, но продолжает с остервенением убивать украинцев