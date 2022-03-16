Отправили вслед за кораблем: ВСУ эффектно уничтожили колонну россиян на Киевщине (видео)

Россияне сгорели вместе со своей техникой

В Киевской области, где до сих пор сосредоточено много оккупантов, украинские военнослужащие разнесли колонну российской военной техники.

Ярким видео ликвидации противника утром 16 марта поделились на странице Генерального штаба ВСУ, сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что ролик был снят где-то в Киевской области. Чтобы не выдавать противнику позиций, точное место и время съемки умалчиваются.

Украинские военные устроили в момент около десяти мощных взрывов, вследствие чего вся колонна просто сгорела.

"Спешат за своим кораблем", — пошутили в Генштабе.

Стоит заметить, что такой ролик очень воодушевил украинцев:

"Смерть врагам", "Благословения", "На такое можно смотреть вечно", "Помоги господи остановить и выгнать это страшное зло с нашей родной богом данной земли", "Спасибо вам!" "Берегите себя и Украину", "Бодрит, как утреннее кофе", "Аж сердце поет", — среди прочего среди прочего пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее эффектными фото и видео уничтожения россиян поделились военные из Луганской области.