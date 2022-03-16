"Где "Красный Крест", ООН, ОБСЕ, Совет Европы?": Львовщина упрекнула международные гуманитарные миссии

Во Львовской области, несмотря на большое количество внутренне перемещенных лиц, использующих регион и как транзитный для перемещения в Европу, и для временного проживания, до сих пор не налажена системная работа международных гуманитарных организаций. Вся нагрузка ложится на плечи местных волонтеров.

Об этом глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал Комиссару ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюсу Синкявичюсу и и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслану Стрельцу.

По словам Козицкого, после первых визитов гуманитарных организаций в начале войны и обещаний оказать помощь, до сих пор реальной поддержки оказано не было. Одним из немногих примеров помощи стало недавнее открытие международной гуманитарной организацией "Сумка Самарянина" мобильного госпиталя для лечения внутренне перемещенных лиц и военных. Остальные организации, по данным главы ОВА, бездействуют.

"Где такие организации, как "Красный Крест", ООН, ОБСЕ, Совет Европы? Я не вижу никакой организации, которая регулярно оказывала бы помощь в горячих точках или здесь, в тылу. Где европейские и мировые организации, которые помогают беженцам и обеспечивают работу гуманитарных конвоев?" — написал Козицкий в своем Телеграмм-каналле.

По его данным, через Львовскую область с начала войны в Польшу выехало примерно миллион человек, еще около 400 тысяч были расселены во Львове и области.

"Вместе с ГСЧС развернули 80 палаток для обогрева и столько же пунктов раздачи пищи. Ежедневно Львовская ОВА, местные предприниматели и волонтеры готовят 25 тысяч порций обедов и завтраков. Мы развернули гуманитарные штабы в каждом районе области. На Главном железнодорожном вокзале работает штаб медико-психологической помощи для внутренне перемещенных лиц", — добавил глава ОВА.

По словам Козицкого, сегодня Львовская область превратилась также в гуманитарный хаб между Европой и регионами Украины, в которых продолжаются боевые действия. Здесь проходит прием, сортировка и отправка гуманитарных грузов.

Жители Львовщины и в дальнейшем продолжат выполнять эту работу, но помощь международных организаций не будет лишней, отметил Козицкий.

"Львовская ОВА готова координировать их деятельность и обеспечить помощников, которые подскажут специфику логистики или помогут с другими вопросами. Мы готовы предоставить жилье, транспорт, питание", — пообещал глава ОВА.