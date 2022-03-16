В Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на театр, где прятались сотни людей: что известно
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россияне сбросили бомбу на пристанище беженцев в городе.
В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты сбросили мощную бомбу на Мариупольский драматический театр.
Об этом сообщает отдельный отряд специального назначения "Азов" на своем telegram-канале.
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По информации источника, драмтеатр был местом сбора беженцев, которые потеряли свое жилье и средства для существования. Россияне знали про это, ведь это говорилось на официальном уровне. Сообщается, что в театре находилось около тысячи мирных граждан, в частности женщины и маленькие дети.
"Этот театр был пристанищем, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя. Мир обязан услышать крики мариупольцев, заживо захороненных под завалами", — сообщили в "Азове".
Напомним, оккупанты в Мариуполе взяли в заложники несколько сотен людей в больнице и использовали их как живой щит. Также варварское преступление россиян в городе попало на видео. Россияне устроили геноцид в Мариуполе, в городе погибло более двух тысяч мирных жителей.