Оккупанты из танка расстреляли полсотни пенсионеров на Донбассе: жуткие подробности

Сейчас областная власть не может добраться до населенного пункта из-за активных боевых действий

В городе Кременная, что на Луганщине, российские нацисты провели обстрел местного дома престарелых просто вплотную. Из-за такого преднамеренного военного преступления погибло 56 человек преклонного возраста.

Информация стала известна от руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в воскресенье, 20 марта.

Сам же инцидент произошел 11 числа, но узнали о нем только сейчас.

На месте из-за полученных травм погибло сразу 56 человек. Еще 15 дедушек и бабушек, которым удалось выжить, российские войска выкрали и увезли за линию разграничения. Согласно последним данным, сейчас они находятся в Сватово, якобы в областном гериартическом интернате.

Кременная и Сватово на карте

Не исключено, что испуганных и деморализованных стариков оккупанты попытаются использовать в своей пропаганде против Украины.

Следует добавить, что из-за активных боевых действий в этом регионе Донбасса сейчас украинские волонтеры или чиновники не имеют возможности прибыть в Кременную, чтобы осознать все масштабы трагедии.

Жестокость российских войск по отношению к мирным украинцам не имеет никаких границ. Напомним, что лишь накануне из-за ночных обстрелов Харькова в городе погибло несколько человек, в том числе девятилетний ребенок.