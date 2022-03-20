Пленных - ноль: "Азов" уничтожил российский спецназ в Мариуполе (фото, видео 18+)
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Недолго спецназовцы повоевали
На 25-й день войны полк "Азов" ликвидировал в осажденном Мариуполе спецназ российской разведки, который отправили для "зачистки" города.
Фото и видео своих достижений украинские защитники похвастались в сети, сообщает "Телеграф".
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Как говорят бойцы "Азова", отряд работников главного разведывательного управления россии отправили в Мариуполь, чтобы зачистить город от украинских военных и активистов.
Но их прямо на их внедорожниках, помеченных буквами "Z", зачистили азовцы.
Осторожно, следующие фото и видео не для слабонервных!
На месте остались разбросанное оружие, техника, и обожженные трупы, — одно из тел оккупанта невозможно опознать, так сильно обгорело лицо.
При россиянах нашли их документы. Судя по удостоверениям, там было минимум три захватчика, из Питера, Чечни и Дагестана.
Все они служили в военной части в Кабардино-Балкарской республике рф (около 700 километров от Мариуполя).
"Дольше ехали, чем воевали", — шутят в Азове.
Напомним, что для рф Мариуполь стратегически важен, поскольку через него можно проложить "коридор в Крым", и без него Украина временно лишается доступа к Азовскому морю.
Город уже много дней страдает от обстрелов и зверств оккупантов, но подмога не может прийти ему на выручку, поскольку ближайшие военные застряли в боях под Волновахой, а из Запорожья другой отряд не может выйти, поскольку слишком велик шанс быть убитыми по дороге через поля.
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