Пленных - ноль: "Азов" уничтожил российский спецназ в Мариуполе (фото, видео 18+)

Недолго спецназовцы повоевали

На 25-й день войны полк "Азов" ликвидировал в осажденном Мариуполе спецназ российской разведки, который отправили для "зачистки" города.

Фото и видео своих достижений украинские защитники похвастались в сети, сообщает "Телеграф".

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Как говорят бойцы "Азова", отряд работников главного разведывательного управления россии отправили в Мариуполь, чтобы зачистить город от украинских военных и активистов.

Но их прямо на их внедорожниках, помеченных буквами "Z", зачистили азовцы.

Осторожно, следующие фото и видео не для слабонервных!

На месте остались разбросанное оружие, техника, и обожженные трупы, — одно из тел оккупанта невозможно опознать, так сильно обгорело лицо.

Украинцы не пощадили оккупантов

Спецназовцы ехали убивать

При россиянах нашли их документы. Судя по удостоверениям, там было минимум три захватчика, из Питера, Чечни и Дагестана.

Все они служили в военной части в Кабардино-Балкарской республике рф (около 700 километров от Мариуполя).

"Дольше ехали, чем воевали", — шутят в Азове.

Документы ликвидированных оккупантов

Напомним, что для рф Мариуполь стратегически важен, поскольку через него можно проложить "коридор в Крым", и без него Украина временно лишается доступа к Азовскому морю.

Город уже много дней страдает от обстрелов и зверств оккупантов, но подмога не может прийти ему на выручку, поскольку ближайшие военные застряли в боях под Волновахой, а из Запорожья другой отряд не может выйти, поскольку слишком велик шанс быть убитыми по дороге через поля.