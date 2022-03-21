Укр

Глава Черниговщины распорядился сократить комендантский час, чтобы больше работать

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Глава Черниговщины распорядился сократить комендантский час, чтобы больше работать Новость обновлена 21 марта 2022, 12:18

С сегодняшнего дня на Черниговщине комендантский час будет длиться с 20:00 до 6:00. Такое решение внедрено для того, чтобы люди могли больше работать.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

"Каждая громада может индивидуально установить комендантский час, но исключительно при согласовании районной военной администрации", — добавил он.

Также глава Черниговщины рассказал и об общей ситуации в области. По его словам, в область поступает гуманитарная помощь и большинство громад ею обеспечены.

"Разгружаем очередную гуманитарку. Спасибо всем, кто направляет ее в Чернигов, и в другие города Черниговской области. Слава Богу, у нас с гуманитарной Нежин, Прилуки. И все почти с гуманитарной. Не хочу называть населённые пункты, особенно те, где враг находится, мы и туда доезжаем", – рассказывает Чаус.

Военную ситуацию он охарактеризовал как "стандартную". По Чернигову иногда попадают вражеские снаряды, достается и Нежину. Но и наши военные наносят по позициям врага мощные удары. Областной глава уверен, что очень скоро Украину ждет победа.

"Побежали. У всех своя работа. Без паники каждый делает свою работу: Вооруженные Силы воюют; волонтеры доставляют помощь; власти обеспечивают жизнедеятельность инфраструктуры (насколько это возможно). Еще раз спасибо коммунальщикам и аварийным бригадам за их самоотверженность, труд и героизм", – резюмировал он.

Теги:
#Комендантский час #Черниговщина #Война #Гуманитарная помощь
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