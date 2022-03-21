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Под Киевом вражеский "Бук" попытался уничтожить украинский беспилотник, но был уничтожен (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Украинский беспилотник ликвидировал российский "Бук" Новость обновлена 21 марта 2022, 13:11
Украинский беспилотник ликвидировал российский "Бук"

Силы ВСУ уничтожили вражескую технику.

Силы ВСУ на 26 день войны продолжают эффективно уничтожать вражескую технику.

Под Киевом ЗРК "Бук" оккупантов попытался сбить украинский беспилотник, но сразу же получил поражение.

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Соответствующее видео опубликовал военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Эффектная работа 1-й добровольческой штурмовой роты Героя Украины Дмитрия Коцюбайло под Киевом. Российский ЗРК "Бук-М2" производит пуск по украинскому беспилотнику и сразу получает поражение от украинских пушек", — подписал публикацию журналист.

Отметим, украинские защитники уничтожили российскую БМП из "Стугны" и показали эффектное видео горящей техники.

20 марта бойцы специального назначения "Азов" показал видео рейдовых боев в оккупированном Мариуполе.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как сеть отреагировала на видео с работой украинских боевых пилотов, которым поделились в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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#Россия #ЗРК "Бук"
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