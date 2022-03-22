Мэр осажденного Чернигова рассказал, как российский шпион пришел к нему прямо на заседание

Город выживает с половиной жителей, но не сдается россиянам

Украинский Чернигов на севере страны одним из первых почувствовал "русский мир" — город бомбят с первых дней, нет воды, света, газа. Войска не пускают врага в город, но он пытается проникнуть тайно. Диверсантов задерживали несколько раз.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что в городе ловили шпионов, переодетых в форму вооруженных сил Украины. Он отметил, что они хорошо ориентировались в ситуации. Такой диверсант в маскировке пытался проникнуть на заседание к мэру. Как оказалось — российский офицер.

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В самом городе кроме диверсантов проблем хватает. Приближающаяся весна приносит жителям не только долгожданное тепло, но и проблемы — снег заканчивается, и топить воду больше не из чего. Поставки воды из источников не могут наладить под обстрелами, как и починить имеющуюся городскую систему водоснабжения.

Электроэнергии нет, с газом ситуация нестабильная — у части людей он сохранился. Но большинство черниговчан готовят еду на улице на огне, несмотря на постоянные обстрелы российскими войсками. Сложность ремонта состоит и в том, что уехали больше половины жителей города. Рук на ремонт не хватает, а оставшиеся часто не могут сами себя обеспечить в бытовом плане.

В городе не хватает даже запчастей для ремонта. Как рассказал мэр — специфические детали для починки старых систем водоснабжения и электроэнергии волонтерам не достать.

"Телеграф" ранее публиковал спутниковые снимки разрушенного города — российско-оккупационные войска стреляют даже по стадионам.