На Донбассе оккупанты обстреляли супермаркет, есть погибшие и раненые

Количество пострадавших устанавливается

На 27-й день мощного противостояния украинских защитников захватчикам из российской армии в одном из городов Луганской области орки в очередной раз обстреляли гражданское население. Жители города просто стояли в очереди за продуктами.

Соответствующую информацию во вторник, 22 марта, на своей странице в соцсети обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам чиновника, российские нацисты разбомбили продовольственный магазин в Северодонецке. В результате обстрелов от рук оккупантов из россии пострадали мирные люди. В настоящее время количество раненых и погибших уточняется.

"Орки цинично уносят жизнь у украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами…" — написал Гайдай.

Информацию об обстреле в магазине подтверждают и жители города. Соответствующий пост на своей странице в Фейсбуке опубликовала пользователь сети Марина Шашкова.

По словам девушки, во время бомбардировки северодонецкого супермаркета ее родители — папа и мама, находились в той же очереди, в которую прилетел вражеский снаряд. Она отмечает, что родные чудом остались живы, однако получили огромную психологическую травму на всю жизнь.

Публикация жительницы Северодонецка в соцсети

Это уже не первый случай, когда российская армия осознанно обстреливает скопления мирных граждан, находящихся в очередях за продовольственными товарами. Так, на прошлой неделе вражеский снаряд прилетел в один из магазинов в Харькове. Видеоподтверждение обстрела появилось в сети только вчера, 21 марта.

В Харькове кафиры обстреляли людей в очереди за продуктами

Ранее "Телеграф" также сообщал, что подобная трагедия несколькими днями ранее случилась и в городе Чернигове, где во вражеский обстрел попали мирные жители города, стоявшие в очереди за хлебом. От рук русских оккупантов в тот день погибло более десяти гражданских.