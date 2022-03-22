На Донбассе оккупанты обстреляли супермаркет, есть погибшие и раненые
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Количество пострадавших устанавливается
На 27-й день мощного противостояния украинских защитников захватчикам из российской армии в одном из городов Луганской области орки в очередной раз обстреляли гражданское население. Жители города просто стояли в очереди за продуктами.
Соответствующую информацию во вторник, 22 марта, на своей странице в соцсети обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По словам чиновника, российские нацисты разбомбили продовольственный магазин в Северодонецке. В результате обстрелов от рук оккупантов из россии пострадали мирные люди. В настоящее время количество раненых и погибших уточняется.
"Орки цинично уносят жизнь у украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами…" — написал Гайдай.
Информацию об обстреле в магазине подтверждают и жители города. Соответствующий пост на своей странице в Фейсбуке опубликовала пользователь сети Марина Шашкова.
По словам девушки, во время бомбардировки северодонецкого супермаркета ее родители — папа и мама, находились в той же очереди, в которую прилетел вражеский снаряд. Она отмечает, что родные чудом остались живы, однако получили огромную психологическую травму на всю жизнь.
Это уже не первый случай, когда российская армия осознанно обстреливает скопления мирных граждан, находящихся в очередях за продовольственными товарами. Так, на прошлой неделе вражеский снаряд прилетел в один из магазинов в Харькове. Видеоподтверждение обстрела появилось в сети только вчера, 21 марта.
Ранее "Телеграф" также сообщал, что подобная трагедия несколькими днями ранее случилась и в городе Чернигове, где во вражеский обстрел попали мирные жители города, стоявшие в очереди за хлебом. От рук русских оккупантов в тот день погибло более десяти гражданских.