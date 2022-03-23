Укр

Централизованными коридорами эвакуировано уже более 200 тысяч человек – Тимошенко

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Централизованными коридорами эвакуировано уже более 200 тысяч человек – Тимошенко Новость обновлена 23 марта 2022, 11:25

По состоянию на 22 марта централизованными коридорами из горячих точек было эвакуировано уже 211 000 человек. Такие данные привел заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время прямого включения на украинских телеканалах.

Из этой цифры 32 000 – жители Мариуполя.

Что касается общего количества украинцев, выехавших в более безопасные районы, заместитель руководителя ОП сказал, что их количество сегодня можно оценить лишь примерно.

"Мы стараемся считать. У нас есть данные именно по коридорам. Очень много – сотни тысяч, миллионы – переезжали сами. И из города Харькова, и из Киева… Будем считать. Я думаю, что в ближайшие дни дадим общие данные. Мы сотрудничаем также с мобильными операторами для того, чтобы понимать и проверять данные согласно телефонам людей и их перемещению", — сказал Тимошенко.

Он также рассказал о коммуникации с российской стороной по согласованию гуманитарных коридоров.

Не все коридоры, по его словам, срабатывают, потому что россия часто не соблюдает достигнутые договоренности.

"По поводу того, как происходит это. Мы анализируем вместе со всеми главами военных администраций самые опасные направления, и они потом идут на согласование сначала с ВСУ – для того, чтобы мы понимали, что будет безопасно выезжать. И потом уже передаем эти наработки другой стороне. Далее следует процесс согласования. Только тогда запускается коридор", – рассказал Тимошенко о механике согласовательного процесса.

По его словам, из-за того, что коридоры из Чернигова до сих пор не согласованы россиянами, централизованная эвакуация оттуда невозможна.

Большую роль в эвакуации играет Украинский Красный Крест, добавил заместитель руководителя ОП: "Хотелось бы сказать большое спасибо Украинскому Красному Кресту, который фактически во всех коридорах сопровождает автомобили и автобусы. Это действительно большая работа. Но и Международный Красный Крест открыл офис в Киеве, сюда приехали их сотрудники. Мы надеемся, что будет увеличиваться помощь Международного Красного Креста".

Теги:
#Эвакуация #Война #Кирилл Тимошенко #россия оккупант
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