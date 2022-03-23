Укр

В Мариуполе убитых россиянами жителей хоронят возле детской площадки: жуткие фото

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Новости Мариуполя Новость обновлена 23 марта 2022, 19:50
Новости Мариуполя

В городе дворы спальных районов превратились в кладбища

В Мариуполе ситуация складывается очень тяжело. Город, расположенный в Донецкой области, является наиболее горячей точкой ведения боевых действий. Рашисты цинично обстреливают гражданскую инфраструктуру, убивают мирных жителей.

Погибших в результате преступных действий оккупантов хоронить негде, поэтому последним пристанищем для них являются дворы спальных районов. Соответствующие фото могил опубликовал канал "Реальный Киев".

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На кадрах показано, что часть могил вырыта просто возле детской площадки.

Могилы погибших в Мариуполе
Могилы погибших в Мариуполе

Напомним, что война на украинских территориях длится уже 28-й день подряд. За это время Мариуполь превратился практически в пепелище: с уничтоженными домами, пустыми улицами. Отметим, что рашисты начали бомбить город с первых дней вторжения. О том, как выглядит Мариуполь сегодня, "Телеграф" писал ранее.

Ранее командиры "Азова" рассказали, зачем путин стирает этот город с лица земли.

Теги:
#Война #Погибшие #Мариуполь
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