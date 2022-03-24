Россияне сбросили фосфорные бомбы на Луганщину, погибли дети (фото)

Количество погибших и пострадавших уточняется — еще не все разбомбленные здания разобраны

российские войска продолжают обстреливать гражданское население из-за невозможности продвинуться вглубь Украины. В очередной раз они открыли огонь на Луганщине — использовали не только ракеты, но и фосфорные бомбы. Погибли как минимум четыре человека.

О последствиях ночного обстрела рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что российская армия уничтожила за сутки 31 строение, из которых 23 — жилые дома. Десять из них это были многоэтажки.

Под обстрелами был Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Новодружеск, Воеводовка.

Ночью города поливали огнем из тяжелого вооружения — в Новодружеске и Лисичанске враг использовал ракеты, а Рубежное подверглось фосфорной бомбардировке. Точное количество жертв установить пока невозможно.

В Рубежном бои идут уже на территории города. Точно известное количество жертв — 4 человека, среди которых двое детей и шестеро раненых, эта цифра уточняется и может увеличиться. Ухудшается гуманитарная ситуация — без света 35 населенных пунктов, из которых — 21 — полностью. Это больше 101 тысячи человек.

Как ранее писал "Телеграф", в Рубежном ракета попала в многоэтажный дом и убила троих человек. Что касается запрещенных фосфорных бомб, то на Луганщине — не первое их использование против украинских граждан. Также сообщалось о таких бомбах на Киевщине.