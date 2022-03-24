Укр

В Бердянске уничтожили большой десантный корабль оккупантов (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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БДК оккупантов уничтожен Новость обновлена 24 марта 2022, 09:25
БДК оккупантов уничтожен

Остальные российские корабли спешно покинули порт

В бердянском порту на территории, временно оккупированной россией, взорвали большой десантный корабль "Орск" из черноморского флота страны-агрессора. О взрыве в порту сообщили пользователи в соцсетях.

В Военно-морских силах Украины подтвердили уничтожение крупного судна оккупантов.

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Отметим, что согласно сообщениям российских СМИ именно "Орск" был первым кораблем, вошедшим в оккупированный порт. Это большой корабль, его размеры в длину более 113 метров, а в ширину — почти 16.

"Орск" до взрыва
"Орск" до взрыва
"Орск" взорвался
"Орск" взорвался

Он привез военную технику, среди которых БТР. Всего на такой корабль влазит до 40 БТР или 20 танков.

После того, как "Орск" подбили, он пытался уйти, но ему это не удалось. Другие корабли российско-оккупационной армии спешно покинули порт и пытаются сбежать в неизвестном направлении.

Ранее "Телеграф" писал, что Генштаб вооруженных сил Украины регулярно публикует данные об уничтожении российских оккупантов украинскими военными. Недавно ликвидировали группу россиян у которых было непростое оружие.

Также сообщалось, что в Бердянске жители выходят на митинги против российских захватчиков.

Теги:
#Россия #Корабль #Бердянск #Орск
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