В среду гуманитарными коридорами воспользовались 4 554 человека — Офис Президента
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В среду, 23 марта, с помощью гуманитарных коридоров смогли эвакуироваться из горячих точек в безопасные места 4 554 человека.
Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
"До Запорожья на собственном транспорте добрались 2 912 мариупольцев. Из Гуляйполя в Запорожье эвакуирован 51 человек, в город доставлена гуманитарная помощь. В Киевской области из поселков Великая Дымерка, Богдановка, Светильня эвакуировано 919 человек", — рассказал Тимошенко.
На Луганщине, по его словам, в течение суток удалось эвакуировать 672 человека и доставить 60 тонн гуманитарной помощи — консервы, крупы, муку.
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