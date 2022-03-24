Укр

В среду гуманитарными коридорами воспользовались 4 554 человека — Офис Президента

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
10
В среду гуманитарными коридорами воспользовались 4 554 человека — Офис Президента Новость обновлена 24 марта 2022, 09:58

В среду, 23 марта, с помощью гуманитарных коридоров смогли эвакуироваться из горячих точек в безопасные места 4 554 человека.

Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"До Запорожья на собственном транспорте добрались 2 912 мариупольцев. Из Гуляйполя в Запорожье эвакуирован 51 человек, в город доставлена ​​гуманитарная помощь. В Киевской области из поселков Великая Дымерка, Богдановка, Светильня эвакуировано 919 человек", — рассказал Тимошенко.

На Луганщине, по его словам, в течение суток удалось эвакуировать 672 человека и доставить 60 тонн гуманитарной помощи — консервы, крупы, муку.

Теги:
#Гуманитарная помощь #Эвакуация людей #Гуманитарный коридор #Война с Россией
Российским оркам можно попрощаться с "Орском"
Запорожье
Можно смотреть вечно: появились новые видео горящего российского корабля в Бердянске
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российским оркам можно попрощаться с "Орском"
Можно смотреть вечно: появились новые видео горящего российского корабля в Бердянске
Дата публикации
Категория
Агрессивная позиция путина не устраивает некоторых высокопоставленных лиц
путин все ближе к тому, что его уберет ФСБ: что стало известно The Guardian
Дата публикации
Категория
Разгромленная техника россиян
За сутки сбито 7 самолетов: данные Генштаба ВСУ о потерях врага
Дата публикации
Категория
В 5 утра 24 февраля россия начала широкомасштабное нападение на Украину
Месяц российско-украинской войны: главные выводы и прогнозы
Дата публикации
Категория
Прошел один месяц с начала вторжения в Украину
Война — день 29: уже прошел месяц с начала провального нападения россии на Украину