Укр

"Русские корабли знают, куда им идти": украинцы благодарят защитников за уничтожение "Орска" в Бердянске

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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В порту Бердянска горит вражеский десантный корабль "Орск" Новость обновлена 24 марта 2022, 10:43
В порту Бердянска горит вражеский десантный корабль "Орск"

Украинцы отмечают, что вражеские корабли "идут в правильном направлении".

Вот уже месяц, как Украина продолжает противостоять российской агрессии и уничтожает врага. Противник несет значительные потери в личном складе, в технике, как на земле, так и воздухе и на море.

Так, утром 24 марта в порту временно оккупированного Бердянска был уничтожен российский большой десантный корабль "Орск".

Известно, что в начале недели вражеский корабль прибыл в бердянский порт, доставив военную технику для оккупантов — в частности, бронетранспортеры.

ВМС ВСУ опубликовали фото и видео горящего корабля, на записи слышны звуки детонирующих боеприпасов.

Украинцы восхитились работой партизан в Бердянске и отметили, что русские корабли знают, куда им идти.

В комментариях отмечают, что это хорошая новость и благодарят наших защитников:

"Хорошая новость! Земля горит под ногами рашистов"

"Партизаны вперед"

"Кто бы то ни был – слава Отважным!!!"

Позже в соцсетях появилась информация, что кроме уничтоженного корабля оккупантов "Орск", повреждены еще 3 корабля: "Саратов", "Куников", "Новочеркасск". Моряки спасаются бегством, известно, что среди экипажей 11 раненных и 3 погибших. Пожар перебросился на склад боеприпасов врага. Подробности нанесенного оккупанту ущерба уточняются.

Отметим, 7 марта флот рф также нес потери в Черном море — у берегов Одессы украинские военные уничтожили российский корабль.

Теги:
#Бердянск #ВСУ #Орск
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