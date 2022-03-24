Укр

Оккупанты вывозят украинцев в россию и отправляют пахать на Сахалин

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Беженцы из Украины Новость обновлена 24 марта 2022, 14:04
Беженцы из Украины

Оккупанты селят украинцев в фильтрационные лагеря, а после отправляют в экономически депрессивные районы рф.

Оккупанты незаконно вывозят граждан Украины на территорию рф, после чего предлагают трудоустройство на Сахалине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Украины отправляют в фильтрационные лагеря, а затем выдают документы, запрещающие выезжать из российских регионов на протяжении двух лет.

"После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы рф. В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин. Украинцам предлагают официальное трудоустройство через центры занятости. Соглашающиеся получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет", — сказано в нем.

По сведеньям украинской разведки, подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области.

Туда массово доставляют гражданское население Украины, у которого изымают документы. С людьми "работают" сотрудники ФСБ рф. Их цель – поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Дальше людей переправляют в рф, в частности в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.

Указано, что есть бесспорные свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказание им медицинской помощи. Отмечаются также проблемы с питанием.

Отметим, что по состоянию на 24 марта российским оккупационным войскам удалось взять под контроль часть некоторых населенных пунктов на Донбассе.

Кроме того, россияне сбросили фосфорные бомбы на Луганщину, в результате чего погибли четыре человека.

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#Россия #Депортация #Донбасс
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