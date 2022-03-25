Укр

В хозяйстве пригодится: видео, как украинский фермер трактором тащит "трофейную" зенитку, повеселило сеть

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Для победного парада на Крещатике точно придется оформить тракторную бригаду Новость обновлена 25 марта 2022, 15:05
Для победного парада на Крещатике точно придется оформить тракторную бригаду

Украинцы используют все возможности, чтобы помочь армии

Пока российские оккупанты под Николаевом вспоминают войну в Чечне как легкую прогулку, украинские фермеры не дремлют и смело утаскивают с поля боя вражескую технику. Так, к примеру, одни из "охотников на тракторе" смогли заполучить в качестве трофея зенитную установку ЗУ-23.

Видеозаписью "конфискации" рашистского имущества поделился на своей Facebook-странице журналист Сергей Лойко, нынче пребывающий в рядах теробороны Украины.

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По его словам, автором ролика стал его друг, один из легендарных "киборгов", которые защищали Донецкий аэропорт. Судя по разговорам главных героев видео, они серьезно настроены на противостояние с российскими нацистами, пришедшими на нашу землю.

"Фермер под Николаевым увозит к себе российскую ЗУ-23 (зенитную установку). В хозяйстве пригодится. Но сначала постреляет в орков", — подметил Лойко.

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика (18+).

Комментаторы тут же рассыпались в похвалах николаевским трактористам и поддержали их попытки вооружить украинскую армию с помощью вражеской техники.

Следует отметить, что украинцы действительно бесстрашны, ведь забирают российскую военную технику с первых дней войны. Ранее мы показывали, как трактористы утаскивали в тыл подбитые БТР.

Ну а то, что мы не можем забрать и использовать во благо украинских защитников, лучше уничтожать. Как, к примеру, артиллерийскую батарею, которую эффектно ликвидировали бойцы оперативно-тактического командования "Південь".

Теги:
#Украина #Николаевская область #Николаев #Россия #Война #Фермеры #Военная техника #Зенитная установка
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