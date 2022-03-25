Россияне ударили ракетами по Виннице: что известно

Всего оккупантами было выпущено шесть крылатых ракет

В пятницу вечером, 25 марта, на 30-й день российско-украинской войны рашисты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВС Украины.

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Известно, что всего захватчики выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них сбила противовоздушная оборона. Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре.

Последствия ракетного удара оккупантов уточняются.

Напомним, что 6 марта вражеская армия рф разбомбила аэропорт в Гавришовке под Винницей, запустив в него восемь ракет. Зеленский отметил, что удар был очень жестоким и циничным и полностью уничтожил аэропорт.

Позже появилась информация, что ракеты были выпущены из Приднестровья.