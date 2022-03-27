Укр

Не только танки и БТР: украинцы продолжают отбирать технику у врага (фото и видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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"Трофейный автопарк" ВСУ пополняется с завидной регулярностью Новость обновлена 27 марта 2022, 11:40
"Трофейный автопарк" ВСУ пополняется с завидной регулярностью

Даже самое смертоносное оружие украинцам удается отобрать у оккупантов

Украинские защитники, смело держащие оборону против армии рф уже 32-й день подряд, не устают добывать в бою вражескую технику, которую можно будет использовать против оккупанта. Из последнего — транспортно-заряжающая машина для комплекса ТОС-1А "Солнцепек" и инженерная машина разграждения.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию от нардепа Алексея Гончаренко и Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что "зарядку" для "Солнцепека" с полным боекомплектом удалось захватить неподалеку освобожденной Гусаревки Харьковской области. В целом наши парни уже успели заполучить три подобных машины и, собственно, один "Солнцепек".

"Солнцепек" является тяжелой огнеметной системой, которая работает благодаря боевой машине и ТЗМ, которая выполнена на базе танка Т-72. В основном используется для того, чтобы поддерживать пехоту и бронетанковые соединения. Однако в Украине уже были случаи, когда россияне стреляли из подобной системы по мирным городам.

Также бойцам ВСУ удалось раздобыть ИМР-2 или же инженерную машину разграждения второй модели. Эту технику используют для прокладывания путей для колонны в труднопроходимых местах. Также ею пользуются при необходимости создать проход на минном поле.

Тем временем численность потерь среди личного состава российской армии плавно приближается к 17 тысяч человек, а количество уничтоженных танков — до 600.

Не забывают украинцы и про авиационные цели: лишь накануне уничтожили беспилотник и бомбардировщик врага.

Теги:
#Украина #Россия #Техника #Потери #ВСУ
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