В оккупированном городе депутат от ОПЗЖ создал "народный совет"

Вновь созданная организация не имеет отношения к юрисдикции Украины.

Российские военные пытаются установить оккупационную власть в Энергодаре. Там создали "народный совет", который "возглавил" бывший местный депутат-оппозиционер.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в собственном Telegram-канале.

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Отмечается, что так называемый "народный совет" возглавил депутат от "ОПЗЖ" Андрей Шевчик. Еще неделю назад стало известно, что он поддержал российских оккупантов и пообещал им стать новым мэром Энергодара.

"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком нет никакого отношения к юрисдикции Украины", — написал Дмитрий Орлов.

Напомним, что попытки полностью оккупировать Энергодар в Запорожской области оккупанты не оставляют с 1 марта. При этом еще 24 марта большинство депутатов Энергодарского городского совета сложили свои полномочия, чтобы избежать давления и принуждения со стороны российских оккупантов.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за коллаборационизм.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший депутат горсовета Мелитополя Галина Данильченко назвала себя "и.о. городского головы" и призвала сотрудничать с оккупантами.