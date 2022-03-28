Оккупанты ввели много техники и войск в город под Херсоном: подробности

Здешним жителям советуют не выходить из собственных домов

В город Голая Пристань, что в Херсонской области, вошли многочисленные русские войска.

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Карта, где сосредоточена военная техника и личный состав оккупантов

Об этом в понедельник, 28 марта, на своей странице в "Фейсбуке" сообщил здешний депутат Юрий Зеленин. Чиновник призвал жителей города не провоцировать захватчиков и не выходить на улицу.

Также он добавил, что в настоящее время населенный пункт оцеплен российскими оккупантами со всех сторон.

Публикация депутата в соцсети

В соцсетях сообщают, что россияне выставили на выезде и въезде в город блокпосты и поверяют документы и телефоны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские бойцы 28 марта перешли в контрнаступление в Харьковской области. В настоящее время полностью освобожден от оккупантов город Мара Рогань, а в Ольховке наши защитники продолжают ликвидировать остатки россиян.