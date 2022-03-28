Укр

Опаснее всего для детей: оккупанты начали использовать в Украине новейшие мины

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
43
Россияне минируют площади сразу в 5-15 километров Новость обновлена 28 марта 2022, 13:19
Россияне минируют площади сразу в 5-15 километров

Противопехотные мины разбрасывают даже там, где не идут бои

На второй месяц боевых действий в Украине российские военные активно минируют украинские земли новыми системами "Земледелие", из-за чего сильно страдают мирные украинцы и в частности дети.

Об этом "Телеграфу" рассказали источники в Министерстве обороны Украины.

Свежие и оперативные новости о войне в нашем Телеграме

Отмечается, что агрессор стал применять современную систему дистанционного минирования "Земледение", — она находится на вооружении армии рф всего с 2021 года, и с ее помощью запрещенные противопехотные мины устанавливаются на расстояния в 5-15 километров.

Землю минируют на большие площади, неконтролируемо и независимо от того, идут ли там боевые действия. Среди прочего факты таких действий были замечены в Харьковской области.

От таких ловушек больше всего страдают мирные украинцы и в частности дети.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибло уже по меньшей мере 140 детей, в то время как еще 205 пострадали.

Тем временем, по данным ООН, всего жертвами агрессии стали 1119 мирных граждан (еще 1790 ранены).

Как сообщал "Телеграф", потери оккупантов тем временем уже переступили отметку в 17 тысяч человек.

Теги:
#Минирование #Потери #Мины
Украинские военные действуют по лучшей стратегии
Интервью
Бунт в россии из-за потерь в Украине возможен лишь при одном условии, - военный обозреватель
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские военные действуют по лучшей стратегии
Бунт в россии из-за потерь в Украине возможен лишь при одном условии, - военный обозреватель
Дата публикации
Категория
Давид Арохамия
Новый раунд переговоров Украины и россии стартует во вторник: названо время
Дата публикации
Категория
Суд ООН в Гааге
У россии проблемы: 42 страны обратились в суд Гааги, что это значит
Дата публикации
Категория
рф знищує українські міста потужними ракетними ударами
россия меняет стратегию: в МВД предупредили о ракетных ударах во всех уголках страны
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 28 марта
Война — день 33: Украина перешла в контрнаступление, но россияне продолжают стрелять по городам ракетами