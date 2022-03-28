Опаснее всего для детей: оккупанты начали использовать в Украине новейшие мины

Противопехотные мины разбрасывают даже там, где не идут бои

На второй месяц боевых действий в Украине российские военные активно минируют украинские земли новыми системами "Земледелие", из-за чего сильно страдают мирные украинцы и в частности дети.

Об этом "Телеграфу" рассказали источники в Министерстве обороны Украины.

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Отмечается, что агрессор стал применять современную систему дистанционного минирования "Земледение", — она находится на вооружении армии рф всего с 2021 года, и с ее помощью запрещенные противопехотные мины устанавливаются на расстояния в 5-15 километров.

Землю минируют на большие площади, неконтролируемо и независимо от того, идут ли там боевые действия. Среди прочего факты таких действий были замечены в Харьковской области.

От таких ловушек больше всего страдают мирные украинцы и в частности дети.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибло уже по меньшей мере 140 детей, в то время как еще 205 пострадали.

Тем временем, по данным ООН, всего жертвами агрессии стали 1119 мирных граждан (еще 1790 ранены).

Как сообщал "Телеграф", потери оккупантов тем временем уже переступили отметку в 17 тысяч человек.