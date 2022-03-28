Россияне ударили ракетами по нефтебазе на Ровенщине: на место едет химлаборатория (видео)
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После удара на территории нефтебазы вспыхнул пожар.
На 33-й день войны в Украине российские оккупанты ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области. На месте загорелся масштабный пожар.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
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"Враг снова нанес ракетный удар по Ровенской области. Это снова нефтебаза. На место выехали ГСЧС и химлаборатория", — сообщил он.
Между тем, в сети появились видеокадры последствий удара по нефтебазе в Ровенской области. На месте возник сильный пожар.
Напомним, что оккупанты в Ровенской области 14 марта ракетным ударом повредили телевизионную башню. А 21 марта российские военные нанесли два ракетных удара по общевойсковому полигону на Ровенщине.
Ранее "Телеграф" сообщал, 20 марта Киев подвергся массивным обстрелам, где был уничтожен один из ТРЦ в Подольском районе. В результате агрессии россиян погибли четыре человека, еще один получил ранения. Кроме того, в Сумах, которые пытаются взять в окружение оккупанты, произошла утечка аммиака на химическом заводе.
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