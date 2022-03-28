Укр

Россияне ударили ракетами по нефтебазе на Ровенщине: на место едет химлаборатория (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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После ракетного удара по Ровенщине пылает нефтебаза Новость обновлена 28 марта 2022, 22:34
После ракетного удара по Ровенщине пылает нефтебаза

После удара на территории нефтебазы вспыхнул пожар.

На 33-й день войны в Украине российские оккупанты ударили ракетами по нефтебазе в Ровенской области. На месте загорелся масштабный пожар.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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"Враг снова нанес ракетный удар по Ровенской области. Это снова нефтебаза. На место выехали ГСЧС и химлаборатория", — сообщил он.

Между тем, в сети появились видеокадры последствий удара по нефтебазе в Ровенской области. На месте возник сильный пожар.

Напомним, что оккупанты в Ровенской области 14 марта ракетным ударом повредили телевизионную башню. А 21 марта российские военные нанесли два ракетных удара по общевойсковому полигону на Ровенщине.

Ранее "Телеграф" сообщал, 20 марта Киев подвергся массивным обстрелам, где был уничтожен один из ТРЦ в Подольском районе. В результате агрессии россиян погибли четыре человека, еще один получил ранения. Кроме того, в Сумах, которые пытаются взять в окружение оккупанты, произошла утечка аммиака на химическом заводе.

Теги:
#Украина #Россия #Ровенская область #Война #Ракета #Нефтебаза
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