Не взрывается каждый третий российский снаряд: Виталий Ким пожаловался на захваченные боеприпасы

Военные в Николаеве впервые огорчились, что отняли у россиян так много снарядов.

Украинские военные за месяц войны с российскими оккупантами захватили множество трофеев, в том числе и вражеских снарядов. Как выяснилось, армию россии на войну отправили с третью боеприпасов, которые не умеют взрываться.

Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, в Николаевской области украинская армия захватила очень много техники и боеприпасов врагов, однако относительно использования последнего наши военные сомневаются.

"Я сегодня впервые разочаровался потому, что мы много боеприпасов забрали у орков. В общем, мы прицельным огнем попали в одну дорогую машину, прямо в кабину прилетело. Все хорошо, только снаряд не взорвался. Оказывается, что стреляли мы снарядами, которые забрали у них (россиян — ред). Начал интересоваться и оказалось, что у орков добрая треть снарядов не взрывается", — сообщил Виталий Ким.

Напомним, что в войне против россиян очень помогают и простые украинцы — они забирают российскую военную технику с первых дней войны. Ранее мы показывали, как трактористы увозили в тыл подбитые БТР. Кроме того, сеть повеселило видео, как украинский фермер трактором тащил "трофейную" зенитку в Николаевской области.

Ну а то, что мы не можем забрать и использовать во благо украинских защитников, лучше уничтожать. Как, например, артиллерийскую батарею, эффектно ликвидированную бойцами оперативно-тактического командования "Юг".