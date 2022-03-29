Российские танки боятся грязи: технику оккупантов откопали и передали на нужды ВСУ (фото)
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Теперь танки будут бить бывших российских хозяев.
Украинские военные захватили для своих нужд российские танки, которые оккупанты бросили прямо в земле.
Об этом заявили в Генштабе ВСУ, показав фото.
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"Брошенные российскими оккупантами танки откопали. Да, именно откопали. Ведь "профессиональные" российские танкисты умудрились посадить их в грунт чуть ли не по башни", — сказано в сообщении.
Отмечается, что изначально местные жители хотели технику сжечь, но профессиональные военные не дали.
"Подсохнет — будут наши. А полезут забирать — сожжем вместе с танками. Подсохло, откопали, поставили в строй. Теперь будут бить бывших российских хозяев. Доверяйте Вооруженным Силам Украины. Вместе победим!" — подытожили в Генштабе ВСУ.
Напомним, фото и видео с трофейной техникой регулярно публикуются украинскими защитниками. Как сообщалось, на вооружении украинских защитников в настоящее время может быть больше танков, чем их было в ВСУ до начала российского вторжения.
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