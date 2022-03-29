В Мариуполе ранен один из известных друзей Кадырова

Геремеев теперь "300-й".

В Мариуполе в результате неудачного штурма пустого сгоревшего дома получил ранение "кадыровец" руслан геремеев. Российский боевик считается организатором убийства известного оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом во вторник, 29 марта, сообщил полк "Азов" в Telegram-канале.

Руслан Геремеев – убийца российского оппозиционера Бориса Немцова – получил ранение в Мариуполе

"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую перед тем оставили русские солдаты и взял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тикток-воинов, спасая им жизнь и здоровье", — говорится в сообщении украинских военных.

Кроме того, полк "Азов" опубликовал видео, на котором "кадыровцы" вместе с русланом геремеевым штурмуют заброшенное здание в Мариуполе.

Кадыровцы на видео штурмуют пустой дом в Мариуполе

"Надеемся, что геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики", — резюмировали военные.

Напомним, что вероятный убийца российского оппозиционного политика Борис Немцов, "кадыровец" руслан геремеев был замечен на одном из новых пропагандистских видео, снятых в полуразрушенном россией Мариуполе. Наемник якобы руководит целым подразделением кадыровской армии, воюя против украинских защитников.

Глава Чечни рамзан кадыров называет геремеевым своим "братом". Известно, что он родственник русского сенатора Сулеймана Геремеева.

Рамзан Кадыров и Руслан Геремеев

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще известно о любимце кадырова — руслане геремееве.