Оккупанты отводят часть войск в Беларусь: что известно

При этом обстрелы позиций украинских военных в Киевской области продолжаются.

Российские оккупанты осуществляют отвод отдельных подразделений из Киевской и Черниговской областей, а также перегруппируют подразделения.

Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Отмечается, что российские оккупанты частично отводят свои войска на территорию Беларуси. Кроме того, подразделения вражеской армии перебрасывают основные усилия на Слобожанское и Донецкое направления.

Что касается других направлений, то на Волыни существенных изменений в составе и положении оккупационных войск не зафиксировано. На Полесье активные боевые действия со стороны россиян также не проводятся. В Северской области также без существенных изменений.

Оккупанты в течение дня обстреливали подразделения ВСУ в населенных пунктах Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуянье, Наливайковка в Киевской области.

"Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении Бровары пытается удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение наших войск", — добавили в Генштабе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 29 марта оккупанты нанесли удар по зданию Николаевской областной государственной администрации, после чего запустили в его сторону авиацию со стороны временно оккупированного Крыма. За месяц войны россияне уничтожили более 60 церквей и других религиозных сооружений.