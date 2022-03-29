Цинизм зашкаливает: путин озвучил Макрону нереальные условия по эвакуации жителей Мариуполя
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Российский диктатор требует, чтобы ВСУ в Мариуполе сложили оружие.
В городе Мариуполь, который русская армия буквально стирает с лица земли, без достаточного количества пищи и предметов первой необходимости продолжают оставаться сотни тысяч человек. При этом российский диктатор владимир путин выдвигает бесчеловечные требования по эвакуации людей.
Так, ряд пропагандистских российских Telegram-каналов сообщил, что из Мариуполя оккупанты выпустят гражданских только тогда, когда украинские защитники сложат оружие и сдадут город.
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Отмечается, что такое заявление российского президента прозвучало во время его разговора с президентом Франции Эмануэлем Макроном, который состоялся 29 марта.
Следует отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о планах провести гуманитарную операцию по эвакуации из города Мариуполя, осажденного российской армией, совместно с Турцией и Грецией. Вероятно, эту тему он и поднимал в разговоре с российским президентом.
Отметим, что командиры "Азова", которые называют все происходящее в Мариуполе, не иначе как "геноцид", рассказали, зачем путин стирает этот город с лица земли.
Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядит пострадавший от рук оккупантов Мариуполь с воздуха и как изменилась центральная улица города.
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