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Цинизм зашкаливает: путин озвучил Макрону нереальные условия по эвакуации жителей Мариуполя

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Последствия обстрелов Мариуполя Новость обновлена 29 марта 2022, 22:13
Последствия обстрелов Мариуполя

Российский диктатор требует, чтобы ВСУ в Мариуполе сложили оружие.

В городе Мариуполь, который русская армия буквально стирает с лица земли, без достаточного количества пищи и предметов первой необходимости продолжают оставаться сотни тысяч человек. При этом российский диктатор владимир путин выдвигает бесчеловечные требования по эвакуации людей.

Так, ряд пропагандистских российских Telegram-каналов сообщил, что из Мариуполя оккупанты выпустят гражданских только тогда, когда украинские защитники сложат оружие и сдадут город.

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Отмечается, что такое заявление российского президента прозвучало во время его разговора с президентом Франции Эмануэлем Макроном, который состоялся 29 марта.

Следует отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о планах провести гуманитарную операцию по эвакуации из города Мариуполя, осажденного российской армией, совместно с Турцией и Грецией. Вероятно, эту тему он и поднимал в разговоре с российским президентом.

Отметим, что командиры "Азова", которые называют все происходящее в Мариуполе, не иначе как "геноцид", рассказали, зачем путин стирает этот город с лица земли.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выглядит пострадавший от рук оккупантов Мариуполь с воздуха и как изменилась центральная улица города.

Теги:
#Украина #Россия #Путин #Война #Увольнение #Мариуполь #Условия
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