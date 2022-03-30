Укр

Разбомбленный россиянами драмтеатр в Мариуполе сняли со спутника: фото попало в сеть

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Рядом до сих пор видно огромную надпись "Дети" Новость обновлена 30 марта 2022, 07:10
Рядом до сих пор видно огромную надпись "Дети"

Некоторые жилые кварталы города полностью сровняла с землей вражеская авиация

Многострадальный Мариуполь снова оказался под прицелом — на этот раз фотокамеры спутника Maxar Technologies. Специалисты запечатлели, какой вид сейчас имеет разбитый бомбами Драматический театр и отдельные жилые районы города.

Новость сообщает "Телеграф", ссылаясь на CNN.

Наибольшее внимание уделено Драмтеатру, здание которого действительно очень изуродовано войной. Бомбоубежище, в котором люди прятались во время авианалетов, временно превратилось в руины, хотя итальянские власти и обещают помочь с его восстановлением. К тому же у входа в здание по-прежнему четко просматривается надпись "Дети", которую российские летчики проигнорировали.

Здание Драмтеатра в Мариуполе
Здание Драмтеатра в Мариуполе

В дополнение к этому спутник зафиксировал, как выглядят несколько спальных районов Мариуполя после массивных боев за город.

Также было показано, какая очередь выстроилась к одному из маркетов в городе — там находятся сотни людей, надеющихся заполучить хотя бы что-то, что поможет выживанию.

Очередь в магазин
Очередь в магазин

В дополнение к этому Maxar зафиксировали наличие российской военной техники в северно-восточном направлении.

Напомним, что недавно стало известно о минимум трех сотнях погибших во время авиационного налета на Драмтеатр в Мариуполе.

Тем не менее, даже такая ужасающая цифра все еще не остановила желание россиян убивать украинцев. Мариуполь продолжают равнять с землей, видимо, надеясь окончательно сломать боевой дух жителей города. А путин тем временем ставит абсолютно невыполнимые для Украины условия, чтобы освободить гражданских из заложников.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Война #Донбасс #Мариуполь #Спутниковые фото
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